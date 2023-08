"Halo Polacy". Polak o życiu w Korei Południowej. "Przez rok mieszkałem w tzw. konserwie. Czasem spałem w saunach"

Przemek Krompiec od 15 lat mieszka w Korei Południowej. Jak przyznaje w rozmowie z Moniką Sikorską, koszty życia w tym kraju są spore. - Średnia zarobków to ok. 3 tys. dolarów. Ja dostaję tyle na pół etatu. Moja żona pracuje w korporacji i zarabia dużo więcej niż ja - opowiadał w programie "Halo Polacy". Za wynajem czteropokojowego mieszkania płacą 1050 dolarów miesięcznie. Na początku pobytu w tym kraju Przemek nie mieszkał jednak w takich warunkach. Przez rok żył w tzw. konserwie, czyli pokoju, który nie ma nawet jednego m kw. - Spałem w puszce, było ciężko - wzdycha na samo wspomnienie. Dodaje także, że wielu ludzie decyduje się na nocowanie w saunie. - Leży się pomiędzy 40 osobami, które chrapią. To było ciekawe i tanie - opowiada i zaznacza, że trzeba uważać, żeby nie wejść do pokoju, gdzie są kobiety. - Bo będzie afera. Zdarzyło mi się raz - dodaje.