"Halo Polacy". Polka o tym, co najlepsze w USA. "Tą opowieścią zachwycił się cały świat"

Ameryka to łącznie 50 stanów i ponad 330 mln ludzi, którzy je zamieszkują. Czy da się zwiedzić całe Stany tak, aby być zadowolonym z podróży? W programie "Halo Polacy" Magdalena Żelazowska, autorka książek o USA opowiada o urokach tego kraju. – Rzeczywiście jest to trudne żeby Stany przemierzyć. Mam wrażenie, że sami Amerykanie nie znają dobrze swojego kraju – zdradza w rozmowie z Moniką Sikorską. Dlatego, jak podpowiada Polka, nie warto ścigać się w zwiedzaniu USA, tylko cieszyć się miejscami. Magda mówi także, które rejony Ameryki są najbardziej popularne wśród turystów, a co jej zdaniem tworzy prawdziwą Amerykę. W innych odcinkach tego programu autorka książki "Americana, to co najlepsze w USA" opowiada, ile kosztuje życie w USA, z jakimi problemami mierzą się Amerykanie oraz czy w Nowym Jorku spełnił się jej amerykański sen. Znajdziesz je w naszym serwisie.