"Halo Polacy". Polka zszokowana podejściem Czechów do nagości. "Nikt się tym nie przejmuje"

Czesi, choć są naszymi bliskimi sąsiadami, w pewnych kwestiach zupełnie się od nas różnią, np. podejściu do religii, ale nie tylko. - Jedną z rzeczy, które mnie najbardziej zszokowały (...) jest to, w jaki sposób ludzie podchodzą do nagości – mówi w programie "Halo Polacy" Marta Pasińska, mieszkająca w Czechach autorka bloga Dziewczyna z czerwoną walizką. - Na basenach prawie nie ma kabin, żeby się przebrać. Ludzie po prostu chodzą nago i nikt się tym nie przejmuje. Marta zdradza także, czego dowiedziała się o Polakach, odkąd wyprowadziła się z ojczyzny. W innych odcinkach tego programu Polka opowiada także o tym, dlaczego kultura picia piwa w tym kraju to drażliwy temat i czym są chataření oraz trampowie. Znajdziesz je w naszym serwisie.