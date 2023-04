"Halo Polacy". Polki traktują tam jak boginie. "Tu jest całkowicie inny typ kobiety"

Albania to kraj, który przyciąga nie tylko turystycznie. Coraz więcej Polaków decyduje się tam zamieszkać. - Jest nas tutaj bardzo dużo - opowiada Iwona Rrapaj, która pracuje w Wirtualnej Polsce, a w Albanii prowadzi biuro. Jej zdaniem, Polaków jest dużo, ale będzie więcej. - Na grupach jest sporo zapytań oto, jak dostać się do Albanii, jak zdobyć dokumenty na pobyt i w co zainwestować - opowiada. - To jest ten moment na przeniesienie się do Albanii. Nie warto zwlekać, trzeba działać szybko. Iwona dodaje, że Albańczycy bardzo lubią Polaków, a kobiety o jasnej karnacji bardzo zwracają ich uwagę. - Kiedyś powiedziałam, że jako mała blondynka, nie boję się przechodzić ulicami w Albanii, a boję się w Polsce. Wciąż tak uważam - mówi i podkreśla, że Albańczycy owszem zerkają na Polki, ale ich nie zaczepiają, nie prowokują i nie stosują wobec nich żadnych zagrywek. - Tu jest całkowicie inny typ kobiety. Mam poczucia bycia szarą myszką, bo one ubierają się bardzo wulgarnie. W innych odcinkach programu możecie dowiedzieć się sporo o życiu np. w Grecji, Hiszpanii czy Chinach.