"Halo Polacy". Prawdziwa twarz turystycznego raju. "Lepiej nie okazywać uczuć"

Aby poznać lokalną kulturę, trzeba chcieć wyjść z resortu. Odkryjemy wtedy, że Egipt to nie tylko rajskie plaże i luksusowe hotele, ale też mocno praktykujący, religijny kraj. – Egipt jest krajem muzułmańskim z największą populacją. Jego mieszkańcy są dumnym narodem – mówi w programie "Halo Polacy" Patryk Suracki, podróżnik i twórca internetowy, który mieszka w Egipcie. W rozmowie z Moniką Sikorską wyjaśnia, czego lepiej nie robić poza turystycznymi miejscami. Mimo że Egipcjanie są wyrozumiali i mocno dbają o komfort turystów, to niektóre zachowania mogą nie być przez nich do końca akceptowane. W innych odcinkach tego programu Patryk opowiada także o tym, ile kosztuje życie w Egipcie, czym jest słynne Miasto Śmieci i czy Egipt to dobre miejsce do nauki nurkowania. Znajdziesz je w naszym serwisie.