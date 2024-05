"Halo Polacy". Różnice kulturowe mogą zaskakiwać. "Wietnamczycy traktują picie alkoholu jak konkurencję"

Powiedzenie "ze mną się nie napijesz" może w Wietnamie nie brzmieć jak zaproszenie do wspólnej zabawy, lecz jako rzucenie komuś białej rękawiczki. A to dlatego, że mieszkańcy tego kraju lubią "testowa" towarzyszy kieliszka. Polaków, odwiedzających Wietnam, może dziwić znacznie więcej rzeczy, np. fakt, że do seksu nie podchodzą oni tak liberalnie, jak choćby Tajowie. - Wietnamczycy do kwestii seksualności podchodzą bardziej konserwatywnie niż np. Tajowie. Wiem, że pornografia jest zakazana i zablokowana w sieci. Ale jak ktoś szuka to znajdzie np. salony masażu ze "szczęśliwym zakończeniem" – mówi w programie Halo Polacy Andrzej Nowak, autor bloga Wietnam Blog. W innych odcinkach tego programu Andrzej opowiada także o najdziwniejszych wietnamskich daniach oraz o tym, z odbyciem jakich rytuałów wiąże się przyjście dziecka na świat. Znajdziesz je w naszym serwisie.