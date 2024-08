"Halo Polacy". Rządowa propaganda na Węgrzech. "Niesamowicie intensywna i zmasowana"

Wśród Węgrów sympatia do Rosji wydaje się stale rosnąć. O narzędziach propagandy, jakimi posługuje się tamtejszy rząd opowiada nam mieszkający w Budapeszcie od lat Polak, Jerzy Celichowski. - Jeżeli rząd mówi, że migranci są źli, to obywatele też zaczną mówić, że z migrantami jest problem. Wtedy muszę niektórym tłumaczyć, że ja przecież też jestem migrantem. Podobnie jest też w kwestii stosunku do Rosji. Węgrzy tradycyjnie mieli negatywny stosunek do Rosji z powodów historycznych. W tej chwili, pod wpływem propagandy rządowej ich stosunek się zmienił. Już nie jest taki zły – mówi w programie "Halo Polacy" autor bloga Jeż Węgierski. W rozmowie z Moniką Sikorską Polak mówi również o funkcjonowaniu wolnych mediów w kraju. W innych odcinkach tego programu Jerzy opowiada także o problemie bezdomności w Budapeszcie, fenomenie jeziora Balaton, czy relacjach polsko-węgierskich. Znajdziesz je w naszym serwisie.