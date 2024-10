"Halo Polacy". Rzucił pracę i ruszył w pieszą wędrówkę. "Zawsze marzyła mi się samotna podróż"

W życiu niektórych ludzi nadchodzi moment, w którym postanawiają wywrócić je do góry nogami. Tak było w przypadku Łukasza Śledzieckiego, który wyruszył w samotną podróż Szlakiem Świętego Jakuba. W programie "Halo Polacy" opowiada o tym, jak to jest żyć w drodze. - Jest bardzo dużo wyrzeczeń. Wszystko fajnie wygląda na Instagramie i w opowieściach, ale ja zawsze o tym mówię. Trzeba być świadomym, że z wielu rzeczy rezygnujemy. Życie w drodze bywa atrakcyjne, ale i męczące. Codziennie śpię w innym miejscu. Mogą się wydarzyć różne rzeczy. – mówi Łukasz w rozmowie z Moniką Sikorską. Dziś sam jest pilotem pielgrzymek do Santiago de Compostela. W innych odcinkach tego programu Polak opowiada o tym, kogo spotyka na swojej drodze i w jakich intencjach pielgrzymi ruszają do Hiszpanii. Znajdziesz je w naszym serwisie.