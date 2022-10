"Halo Polacy". Spełnili marzenie wielu Polaków. "Mieliśmy sporo komplikacji"

Wszędzie dobrze, ale… No właśnie, gdzie Polacy czują się najlepiej? Tym razem padło na Maltę, bo to tam zamieszkali goście programu "Halo Polacy". Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski, rozmawia w nimi o podróżach i życiu na obczyźnie. Niektóre pytania nie są łatwe, a odpowiedzi mogą zadziwić. Jej gośćmi są Karolina i Piotrek, prowadzący bloga Rude i Czarne. W rozmowie z Moniką zdradzili m.in., że wzięli ślub na Malcie. Nie obyło się jednak bez komplikacji. - To był spontaniczny pomysł, bo wcześniej w ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby brać ślub. Później stwierdziliśmy, że weźmiemy go gdzieś w Azji. A potem doszliśmy do wniosku, że zrobimy to na Malcie i ściągniemy tam naszych najbliższych. No i przyszła pandemia - opowiadają. W innych odcinkach tego programu Karolina i Piotrek mówią także o miejscach, gdzie na Malcie są najpiękniejsze plaże oraz dlaczego nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy zostaliby na Malcie na zawsze. Znajdziesz je w naszym serwisie.