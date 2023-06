"Halo Polacy". Tak wygląda praca na luksusowych jachtach. "Żyjemy w nierealnym świecie"

Nie każdy może sobie pozwolić na rejsy luksusowymi jachtami. Ten przywilej zarezerwowany jest dla szalenie bogatych ludzi. Tygodniowy pobyt na takiej jednostce, wraz pełną obsługą, to koszt ok. 500 tys. euro. A jak wygląda życie "po drugiej stronie"? Polka zdradza kulisy pracy na luksusowych jachtach. – My żyjemy w nierealnym świecie. W rzeczywistości, która jest zupełnie inna, niż wasza. Nie wracamy po pracy do domu. Mieszkamy na statku, z obcymi ludźmi. Bywa, że przez kilkadziesiąt dni nie mamy dobrego połączenia internetowego i kontaktu z bliskimi – mówi w programie "Halo Polacy" Ola, autorka bloga "Na horyzoncie HolaOla". W innych odcinkach tego programu Ola opowiada więcej o tym, jak wygląda jej praca oraz o miejscach dzięki niej odwiedziła. Znajdziesz je w naszym serwisie.