"Halo Polacy". To, co myślimy o Australii to mity? Polka szczerze o codzienności w tym kraju

Kiedy myślimy o Australii, pierwsze co przychodzi nam do głowy to pająki, węże i krokodyle. Wielu turystów w obawie przed ich spotkaniem rezygnuje z wyjazdu do tego kraju. W programie "Halo Polacy" Gosia Charęzińska, autorka bloga "Rodzina w Australii" zdradza, czy rzeczywiście na co dzień musi mierzyć się z podobnymi okropnościami. - Węże i pająki to jest najczęściej poruszany temat. Jeśli ktoś chce przyjechać do Australii turystycznie to szansa, że spotka pająka jest naprawdę znikoma. Trzeba by było mieć duże szczęście – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Gosia opowiada także o tym, co jest najdroższe w życiu w Australii oraz z jakimi problemami musiała się mierzyć jako emigrantka.

Rozwiń