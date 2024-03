„Halo Polacy”. Turyści w Emiratach często się zapominają. „Nigdy nie wiadomo, co się może stać”

Zjednoczone Emiraty Arabskie to kraj muzułmański. I choć jego mieszkańcy są coraz bardziej otwarci na turystów, to nadal mocno pilnują przestrzegania wielu zasad. – Ludzie, zwłaszcza Europejczycy czy Azjaci, często o tym zapominają. Piją wszędzie alkohol, kłócą się i zdarzają się sytuacje, że ktoś zadzwoni na policję – mówi w programie „Halo Polacy” Karolina Sankiewicz, Polka, która już od 11 lat mieszka w Dubaju. W rozmowie z Moniką Sikorską opowiada również o tym, jak wygląda życie tych, którym się w tym kraju nie udało. Widać spory kontrast między najbogatszymi a najbiedniejszymi mieszkańcami ZEA. W końcu blisko 90 proc. tego społeczeństwa to imigranci. W innych odcinkach tego programu Karolina opowiada również o tym, ile kosztuje życie w Dubaju i o tym, jak pasja przyniosła jej sławę w sieci. Znajdziesz je w naszym cyklu "Halo Polacy"