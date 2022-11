"Halo Polacy". Uciekli z Warszawy do Hiszpanii. Żyją tam za polską wypłatę

Adam Mączewski i Patryk Chilewicz znani są w sieci jako autorzy bloga Vogule Poland. Dwa lata temu wyprowadzili się z Warszawy do Barcelony. W programie "Halo Polacy" zdradzają, jak udaje im się przeżyć w europejskiej stolicy za polską wypłatę. - To skomplikowane - mówią w rozmowie z Moniką Sikorską. Zdradzają także, że do Barcelony przyciągnęły ich nie tylko słońce i woda. Powodem ich wyjazdu z Polski był również brak tolerancji dla ich odmienności. - Powietrze w Hiszpanii jest o wiele mniej przepełnione lękiem, a o wiele bardziej życzliwością i uśmiechem do nieznajomych – mówią. W innych odcinkach tego programu Patryk i Adam opowiadają więcej o tym dlaczego postanowili wyjechać z Polski oraz za czym tęsknią mieszkając w Barcelonie.