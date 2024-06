"Halo Polacy". W Czechach to temat tabu. "Po pół roku miałam dość"

Czesi uwielbiają piwo. Można by zaryzykować stwierdzenie, że nawet za bardzo. Trunek ten towarzyszy im niemal przy każdym spotkaniu. – Wyjście ze znajomymi w Czechach oznacza zazwyczaj picie alkoholu. Trudno to rozłączyć. Po pół roku miałam dość – mówi w programie "Halo Polacy" Marta Pasińska, mieszkająca w Czechach autorka bloga Dziewczyna z czerwoną walizką. Czy mieszkańcom tego kraju trudno jest zrozumieć odmowę? – Ludzie mieli duży problem ze zrozumieniem tego, że nie piję, nie dlatego, że jestem chora, w ciąży, czy z jakiegokolwiek innego powodu – tłumaczy i dodaje, że powoli takie myślenie się zmienia. W rozmowie z Moniką Sikorską wyznaje, że nadmierne spożycie alkoholu to w tym kraju temat tabu. Wyjaśnia też, że wbrew wyobrażeniom turystów narkotyki nie są w Czechach legalne. Wyjątek stanowi marihuana w niewielkich ilościach na własny użytek. W innych odcinkach tego programu Marta opowiada także o fenomenie czeskiego kina, o tym, jak Czesi lubią podróżować oraz dlaczego jej zdaniem jest to konserwatywny naród. Znajdziesz je w naszym serwisie.