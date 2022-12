"Halo Polacy". Widzi Australię po swojemu. "Niektórych szokuje to, co pokazuję"

Gosia Charęzińska wraz z mężem Polakiem oraz dziećmi od czterech lat mieszka w Australii. Pracuje zdalnie jako psycholożka, a w międzyczasie relacjonuje, jak wygląda życie na odległym kontynencie. W programie "Halo Polacy" zdradza, że nie każdemu podoba się to, w jaki sposób pokazuje świat. Dla wielu naturalność to powód do wstydu. – Internet nas przyzwyczaił do filtrów i korzystnie wyglądających kadrów. To, że tego nie robię jest dla wielu osób szokujące – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską. W innych odcinkach tego programu Gosia opowiada także o tym, co jest najdroższe w życiu w Australii, co różni Polaków i Australijczyków oraz o największych mitach na temat tego kraju. Znajdziesz je w naszym serwisie.