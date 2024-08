"Halo Polacy". Wstydliwy problem Budapesztu. "Nie ma woli, by go rozwiązać"

Budapeszt to jedna z najpiękniejszych europejskich stolic. Co roku miasto przyjeżdżają zwiedzać turyści z całego świata. Jest tam jednak problem stale rosnącej liczby bezdomnych. Żebracy pomieszkują bowiem w namiotach i samochodach, a nawet na stacjach metra. – Nie ma specjalnej woli, żeby ten problem rozwiązać. Ma to m.in. związek z postawą władz i wartościami, jakie reprezentują. Polityki socjalnej ze strony władz trudno się spodziewać – mówi w programie "Halo Polacy" Jerzy Celichowski, mieszkający w Budapeszcie autor bloga Jeż Węgierski. W innych odcinkach programu "Halo Polacy", opowiada o fenomenie jeziora Balaton, relacjach polsko-węgierskich czy stosunku Węgrów do wojny w Ukrainie. Znajdziesz je w naszym serwisie.