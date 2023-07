"Halo Polacy". Wyjechał na stypendium do Korei Południowej. Chwilę później usłyszał o nim cały kraj

Przemek 15 lat temu wyjechał do Korei Południowej. W Seulu miał kontynuować studia. Nie spodziewał się, że występ w lokalnej telewizji przyniesie mu zagraniczną sławę. – Udało mi się dostać do jednego z największych i najbardziej znanych programów telewizyjnych, związanych z obcokrajowcami. Przez to stałem się rozpoznawalny tutaj, w Korei – mówi Przemysław Krompiec w programie "Halo Polacy". W rozmowie z Moniką Sikorską Polak zdradza, jak udało mu się zyskać sławę w mieście, w którym mieszka 10 mln ludzi. Wyjaśnia także, na czym polega jego praca związana z promowaniem kultury polskiej oraz koreańskiej. W innych odcinkach tego programu Przemek opowiada również o najdziwniejszych koreańskich zwyczajach oraz o tym, jak żyje się w Seulu. Znajdziesz je w naszym serwisie.