"Halo Polacy". Wypróbuj ten trik w Egipcie. Poczujesz się jak rezydent, a nie turysta

Egipt często kojarzony jest jako tani i łatwo dostępny kierunek. Turyści nie wiedzą, co tracą, nie pragnąc go naprawdę poznać. - Uważam, że nie doceniamy tego kierunku jako wartego poznania. Nie tylko przez hotelowy basen, jedzenie, piramidy i świątynie – mówi podróżnik Patryk Suracki w programie "Halo Polacy". W rozmowie z Moniką Sikorską Polak rozwiewa wszelkie wątpliwości i obawy turystów wobec rekinów czy drobnych oszustw usługowych. Patryk podpowiada także, co zrobić, aby mniej wyglądać jak turysta, a bardziej jak rezydent. To sprawi, że lokalni mieszkańcy będą nas traktować z większą rezerwą. W innych odcinkach tego programu Patryk opowiada również o tym, jak wygląda Egipt poza kurortami turystycznymi oraz ile kosztuje życie w tym kraju. Znajdziesz je w naszym serwisie.