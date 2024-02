"Halo Polacy". Zamiast mieszkania kupili auto. Teraz żyją na 4 m kw. "Paliwo to nasz czynsz"

Ile człowiek potrzebuje miejsca, aby swobodnie żyć? Okazuje się, że niewiele. Ola i Konrad już od kilku miesięcy mieszkaja w pick-upie o powierzchni użytkowej 4 m kw. Brak miejsca rekompensują im nieziemskie widoki, którymi cieszą się każdego dnia dzięki decyzji o tym, żeby pokonać trasę Pan-American Highway. – Trzeba przyznać, że wskoczyliśmy od razu na głęboką wodę. Ale jest nam zaskakująco dobrze. Codziennie budzimy się w przepięknych miejscach. No i okazuje się, że człowiek do życia potrzebuje naprawdę niewiele rzeczy – zdradzają w programie "Halo Polacy". W rozmowie z Moniką Sikorską wyjaśniają, jak wygląda ich codzienne życie w trasie, ile wydają na paliwo i co zaskoczyło ich w podróżowaniu po USA. W innych odcinkach tego programu Ola i Konrad opowiadają również o tym, jak wygląda kultura kamperowa w USA i czy kraj ten rzeczywiście mierzy się z plagą opioidów. Znajdziesz je w naszym serwisie.