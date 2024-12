"Halo Polacy". Zarabiają 120 tys. zł w pół roku. "Każdy marzy o takiej forsie"

Para z Polski nie kryje, że pracując na Islandii, można uzbierać niezłą sumkę w zaledwie pół roku. – Dla nas, osób podróżujących, uzbierać w pół roku 120 tys. zł to jest coś fantastycznego. Wystarczy by spełniać marzenia. To nie są skomplikowane rzeczy. Można z minimalnym doświadczeniem zarobić w miesiąc tyle, na ile w Polsce pracowałoby się trzy razy dłużej – mówi w programie "Halo Polacy" Dawid Siódmiak, pracujący na Islandii autor bloga Siódmy w świecie. W innych odcinkach tego programu opowiada również o tym, jak wygląda życie na Islandii oraz jak podróżować po tej wyspie. Znajdziesz je w naszym serwisie.