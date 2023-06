"Halo Polacy". Żyją z pasją i z rozmachem. Jacy jeszcze są Meksykanie na co dzień?

Gdy odwiedzamy jakiś kraj na kilka dni, jako turyści, nie poznajemy zazwyczaj jego zwyczajnych mieszkańców i ich obyczajów. O tym, jacy na co dzień są Meksykanie, opowiedziała nam Magda Bembenek, Polka, która pokochała Meksyk i zamieszkała tam na stałe. - Mężczyźni są tu bardzo wylewni, lubią tańczyć, a do kobiet zwracają się wręcz czule - opowiada o swoich wrażeniach. - Przychodzisz na targ, a sprzedawca pyta cię: "Czego sobie życzysz, moja królowo?". Kobiety z kolei lubią robić duże wrażenie. Kochają wyrazisty makijaż, wysokie szpilki i układają efektowne fryzury. Funkcjonuje tu powiedzenie: "Lepiej umrzeć niż wyjść do ludzi bez przygotowania". Więcej o tym, jak się żyje w Meksyku zobaczysz w innych odcinkach w naszym cyklu "Halo Polacy"