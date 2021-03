Historia willi Wojciecha Jaruzelskiego. Opowiada o niej córka generała

Generał Wojciech Jaruzelski urodził się w Kurowie. Jednak budynek, w którym przez wiele lat mieszkał prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze swoją rodziną, znajduje się na ul. Ikara w Warszawie. Od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 r. była to jeden z najlepiej strzeżonych adresów w mieście. Nad bezpieczeństwem działacza komunistycznego czuwali żołnierze i transporter opancerzony, a w piętrowym domu polityka mieszała się z historią. Aktualnie willa jest w posiadaniu Moniki Jaruzelskiej - córki generała. Jaka jest historia tego miejsca i jak wyglądają wnętrza budynku? Sprawdziła to ekipa Urbex History.

