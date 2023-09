Historia wizy elektronicznej: Jak powstała e-wiza i jak złożyć o nią wniosek online?

Wiza jest dokumentem, który uprawnia do podróżowania do wybranych krajów. Jeszcze do niedawna każdy podróżny musiał posiadać ważną wizę w postaci wpisu lub pieczątki w paszporcie. Jednak z biegiem czasu coraz więcej państw zaczęło wprowadzać wizy elektroniczne. Czym jest e-wiza i jak powstała?