Hiszpan przyleciał do Polski. Nie znał hiszpańskiego

Mężczyzna, który przyleciał do Katowic z hiszpańskim paszportem pewnie liczył na to, że celnicy będą mówić do niego po angielsku. Mocno się przeliczył.

(iStock.com)

Zatrzymanie na lotnisku Katowice-Pyrzowice. Mężczyzna z hiszpańskim paszportem podróżował z Aten. Po krótkiej rozmowie strażnicy graniczni nabrali podejrzeń, co do tego, czy mężczyzna faktycznie jest Hiszpanem.

Hiszpan nie znał swojego ojczystego języka. Po bliższym zbadaniu okazało się, że jego paszport jest podrobiony - informuje infokatowice.pl

Podawał się za Hiszpana, pochodzi z Iranu. Mężczyzna zeznał, że zapłacił 14 tys. euro, by dostać się do Wielkiej Brytanii. W Polsce miał przesiąść się na kolejny lot, właśnie na Wyspy. Mężczyzna może zostać umieszczony w środku strzeżonym dla cudzoziemców do czasu zakończenia prowadzonego postępowania.

W trakcie przesłuchania mężczyzna podał swoje prawdziwe dane osobowe i obywatelstwo oraz oświadczył, że jest obywatelem Iranu – wyjaśnia Katarzyna Walczak ze Śląskiej Straży Granicznej.