Hiszpania. Wyspy Kanaryjskie walczą o turystów. Bezpłatne testy przed wylotem do domu

Według dziennika “El Mundo” na podstawie zawartych z rządem Sancheza umów władze Wysp Kanaryjskich i Balearów zobowiązały się do przeprowadzania odpłatnie na lotnisku testów tylko w przypadku turystów przybywających na wyspy z miasta, w którym na 100 tys. mieszkańców przypada ponad 50 zakażonych koronawirusem.

Wyspy Kanaryjskie to jeden z ulubionych kierunków Polaków na wakacje jesienią. Mimo dużej liczby zachorowań w Hiszpanii kierunek ten odnotowuje wzrost zainteresowania w biurach podróży. Przypomnijmy, że kraj trafił we wrześniu na listę państw, do których nie można było polecieć z Polski. Od 29 września loty są znowu możliwe.