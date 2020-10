HOTEL NA JESIENNY WYJAZD – TEN WAS ZACHWYCI!

Jesień to bardzo dobry powód, by zrobić sobie rodzinny urlop. Szczególnie polecamy wam wyjazd w góry, które o tej porze roku są zachwycające. A jeszcze jak uda się wam zarezerwować pobyt w fajnym rodzinnym hotelu, gwarantujemy, że będzie to świetnie spędzony czas dla całej waszej rodziny.

Jesienny wyjazd z rodziną ma wiele korzyści. Po pierwsze: pogoda. Jesień jest urokliwa, tworzy piękne krajobrazy, a temperatura wciąż sprzyja długiemu przebywaniu na zewnątrz. Jesienią nasz organizm warto wzmocnić przed zimą, a aktywność i ruch na świeżym powietrzu to najlepszy sposób na hartowanie, co jest szczególnie ważne w okresie przeziębień. I to jest drugi powód. Trzeci to walka z wkradającą się rutyną. Kilkudniowy urlop z dala od domu pozwala złapać oddech od przytłaczającej codzienności i obowiązków domowych oraz zawodowych. No i po czwarte – jesienny rodzinny wyjazd to najlepszy sposób na chandrę i zmęczenie. Pobyt w pięknym miejscu to najlepsza regeneracja. Pozwoli podładować nasze własne baterie na kolejne tygodnie samą pozytywną energią. Gdzie wyjechać z rodziną jesienią?

JESIENNY WYJAZD Z RODZINĄ – DLACZEGO WARTO WYBRAĆ GÓRY?

Góry są piękne o każdej porze roku, ale jesień jest tam szczególnie urokliwa. Widok górskich szczytów w jesiennym słońcu, spacery w otoczeniu pięknych kolorowych lasów – to niezwykłe doświadczenie. Zwykle stabilna pogoda sprzyja pieszym wędrówkom, które o tej porze roku są bardzo bezpieczne również dla dzieci. Na dodatek, to już po sezonie, więc na szlakach nie ma tłumów, a zatem i ryzyka, że będziemy zmuszeni np. długo czekać na wjazd kolejką na szczyt czy też martwić o przeludnienie w hotelu, restauracji czy basenie. To atuty, które z pewnością docenią rodzice małych dzieci.

materiał klienta (materiał klienta)

RODZINNY HOTEL W GÓRACH – WYBÓR MIEJSCA MA OGROMNE ZNACZENIE!

Piękne krajobrazy to jedno, ale ważne poza wyborem destynacji urlopowej jest również miejsce zakwaterowania. Wybierając hotel na urlop z dziećmi, musimy wziąć pod uwagę wiele kwestii. Od trafności naszego wyboru zależy bowiem jakość naszego wypoczynku. Wyjazd z dziećmi, choćby na kilka dni, zawsze jest wyzwaniem, dlatego warto zrobić wszystko, by był to prawdziwy urlop od codzienności i dostarczył całej rodzinie wielu atrakcji. Jaki zatem powinien być najlepszy hotel na jesienny wyjazd? Znaleźliśmy taki w naszych pięknych górach Beskidu Sądeckiego.

RODZINNY HOTEL – TYLKO W DOBREJ LOKALIZACJI

Czarny Potok Resort Spa & Conference to rodzinny hotel na najwyższym poziomie. Niewątpliwym atutem jest jego lokalizacja. Z okien hotelu rozciąga się zapierający dech w piersiach widok. Urokliwa miejscowość Krynica Zdrój (popularnie nazywana Krynicą Górską) jest uważana za „perłę uzdrowisk”. Otoczona górami i piękną przyrodą, jest dodatkowo wspaniałą bazą wypadową na wycieczki. Pobyt w tej miejscowości z dziećmi jest świetnym pomysłem, bo wychodzące stąd szlaki turystyczne mają niski stopień trudności i można je bezpiecznie pokonać całą rodziną. Ponadto uzdrowiskowy charakter Krynicy pozwoli nam zadbać o zdrowie swoje i najbliższych.

materiał klienta (materiał klienta)

HOTEL PRZYJAZNY RODZINIE TO HOTEL KOMFORTOWY NAWET DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Wyjeżdżając z dziećmi, zwykle marzymy o tym, by rzeczywiście był to urlop. Udany rodzinny wyjazd nie powinien dostarczać nam żadnych trosk, a w zamian odpowiadać wszystkim naszym potrzebom. A czego potrzebuje urlopująca rodzina do szczęścia? Komfortowych i bezpiecznych warunków. Czarny Potok to nie tylko wygoda na najwyższym poziomie, ale również dbałość o kompleksowe wyposażenie hotelu i zapewnienie gościom poczucia bezpieczeństwa – szczególnie tym najmłodszym. W ofercie hotelowej znajduje się ponad 200 pokoi i apartamentów, więc bez kłopotu znajdziemy idealne miejsce na nocleg dla naszej rodziny.

materiał klienta (materiał klienta)

NAJLEPSZY HOTEL NA RODZINNY WYJAZD MUSI POSIADAĆ DOBRĄ KUCHNIĘ

materiał klienta (materiał klienta)

Każdy rodzic wie, jak ważnym elementem udanego urlopu z dziećmi jest kuchnia. Ile dzieci, tyle gustów smakowych, dlatego sztuką jest znaleźć miejsce, w którym dzieci nie będą marudzić przy jedzeniu. W hotelu Czarny Potok znajdują się aż trzy wyśmienite restauracje serwujące bardzo zróżnicowane posiłki – od kuchni polskiej po międzynarodową. Widać, że hotel dobrze wie, jak zadowolić nawet największego niejadka. Najlepszym dowodem jest tutaj choćby śniadanie. Uszczęśliwiony będzie zarówno mały fan naleśników i placuszków, jak i miłośnik parówek czy płatków śniadaniowych. Wymagających rodziców na pewno zaś ucieszy lampka pysznego prosecco serwowana na dobry początek dnia.

NAJLEPSZY HOTEL DLA RODZIN W GÓRACH – Z OFERTĄ DLA KAŻDEGO

Hotel Czarny Potok w Krynicy-Zdrój pomaga wycisnąć z naszego urlopu jak najwięcej przyjemności. Jeśli marzysz o odpoczynku, strefa wellness i spa zagwarantuje ci najlepszy relaks. Trzynaście gabinetów spa oferuje mnóstwo różnorodnych zabiegów – od masaży przez kojące rytuały i kąpiele relaksacyjne, aż po najlepszą pielęgnację ciała wysokiej jakości kosmetykami. To wszystko w wersji damskiej, męskiej i dziecięcej. Jeśli wolisz odpoczywać aktywnie, basen, strefa cardio czy zewnętrzna siłownia na pewno spełnią twoje oczekiwania.

materiał klienta (materiał klienta)

Zdarza się, że na urlopie też musimy wykonywać zawodowe obowiązki. Chcesz popracować? W pokoju masz na to idealne warunki, a o komfort pracy też nie musisz się martwić, bo na czas obowiązków twoje dzieci trafią pod skrzydła kreatywnych animatorów i spędzą z nimi pełne atrakcji chwile w hotelowym Kids Klubie.

DZIECI W HOTELU – GOŚCIE WYJĄTKOWI

Uatrakcyjnienie czasu dzieciom jest priorytetem na każdym rodzinnym wyjeździe. Nie da się wypocząć i zrelaksować z małymi maruderami na pokładzie. Udany urlop to taki, który uszczęśliwia każdego – i mamę, i tatę, i ich pociechy. A ponieważ wiadomo, że największym wrogiem szczęścia dziecka jest nuda, w dobrym hotelu rodzinnym nie powinno być na nią miejsca. I tak jest tutaj. Czarny Potok posiada bardzo szeroką ofertę atrakcji dla najmłodszych, traktując ich jako pełnoprawnych gości hotelowych, o których trzeba dbać.

Jest tu również miejsce na rodzinną integrację. Możecie spędzić wspaniały czas grając wspólnie w bilard, ping-ponga, kręgle czy golfa. Albo po prostu wypożyczyć rowery i wybrać się na przejażdżkę po okolicy. Niedaleko hotelu znajduje się również park linowy – kolejne świetne miejsce na przeżywanie rodzinnych przygód.

materiał klienta (materiał klienta)

Poza uwielbianym przez wszystkie dzieci basenem, hotel oferuje świetnie wyposażone sale zabaw dla małych i dużych. Maluchy nie chcą zwykle wychodzić z basenu z kuleczkami czy labiryntu z tunelami. Nadmiar energii uwalniają na super placu zabaw. Starsza młodzież też nie jest skazana na towarzystwo rodziców i może spędzać wolny czas w profesjonalnym Gaming Roomie czy na grze w piłkarzyki, planszówki, badmintona czy tenisa stołowego. To, co z pewnością ucieszy niejednego rodzica to fakt, że hotelowe atrakcje takie jak: basen, sauna, łaźnie, mini golf czy kręgielnia są dla gości bezpłatne.

materiał klienta (materiał klienta)

Atrakcji w hotelu jest tak wiele, że największym zmartwieniem zwykle jest to, czy zdążymy spróbować wszystkiego. Tym bardziej, że w bliskiej odległości od hotelu mamy masę atrakcji turystycznych m.in. fantastyczną wieżę widokową o drewnianej konstrukcji, kolej gondolową na Jaworzynę czy stadninę koni. Ponadto hotelowa Concierge pomoże nam zaplanować udaną wycieczkę po okolicy, dostosowaną do naszych potrzeb.

HOTEL NA JESIENNY WYJAZD – BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

W dobie wzmożonych infekcji i panującej na świecie pandemii, szczególną uwagę musimy zwrócić na bezpieczeństwo naszej rodziny w hotelu. Czarny Potok wypracował wiele procedur, dzięki którym możemy się tam czuć bezpiecznie. Hotel jest regularnie ozonowany, a jak wiadomo – to najbardziej bezpieczna forma dezynfekcji. Personel wyposażony jest w środki ochronne takie jak maski, przyłbice i rękawiczki. W obiekcie gościom mierzona jest temperatura i na każdym kroku znajdują się punkty z płynem do dezynfekcji dłoni. Wprowadzono również limity osobowe i bezpieczne odległości w punktach zgrupowań np. przy recepcji czy w restauracjach.

HOTEL DLA RODZIN Z DZIEĆMI – WYBIERZ NAJLEPSZĄ OFERTĘ

materiał klienta (materiał klienta)

Jesień nie trwa wiecznie, więc warto zarezerwować sobie kilka dni na pobyt w górach już dziś. Tym bardziej, że hotele oferują obecnie bardzo korzystne jesienne pakiety pobytowe. W Czarnym Potoku możemy wybrać jeden z trzech atrakcyjnych pakietów:

• Jesienny Relaks w Beskidach >>> zobacz szczegóły

• Zrelaksuj się po weekendzie >>> zobacz szczegóły

• Przedłużamy wakacje w górach >>> zobacz szczegóły

Dodatkowym udogodnieniem jest darmowy do końca listopada pobyt w hotelu psa. Idealna opcja, jeśli na czas urlopu nie lubimy się rozstawać ze swoim pupilem.