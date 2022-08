Idą pieszo wokół Polski. "Jest zdziwienie, że przeszliśmy już tak dużo"

Ola Synowiec i Arek Winiatorski od dwóch miesięcy idą pieszo wokół Polski. Jak zdradzili w programie "Newsroom WP", pomysł obejścia Polski narodził się jeszcze, kiedy szli przez Amerykę. - Uznaliśmy, że wędrówka piesza będzie najlepszą formą do poznawania naszego kraju - mówi Arek. - Ten marsz ma na celu poznawanie atrakcji znanych i mniej znanych. Staramy się robić ok. 30 km dziennie, ale jest to uzależnione od tego, co możemy zobaczyć. Jak przyznali, wiele osób dołącza do nich w trakcie podróży. Nikogo też nie dziwi forma ich wyprawy. - Jedyne zdziwienie jest takie, że idziemy dookoła Polski i że przeszliśmy już tak dużo - dodali.