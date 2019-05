Idealne miasto dla instagramerów. Na zdjęciach wygląda bajecznie

Nowoczesna architektura, tradycyjna arabska zabudowa oraz niesamowity klimat miasta sprawiają, że Dubaj jest jednym z najchętniej fotografowanych miejsc na świecie. Oto lista najbardziej niesamowitych i fotogenicznych lokalizacji, które każdy miłośnik fotografii musi odwiedzić.

Burdż Chalifa

Będąc w Dubaju, nie sposób pominąć najbardziej rozpoznawalnego symbolu miasta – Burdż Chalify czyli najwyższego wieżowca na świecie. Najlepiej fotografować go z poniższych miejsc. • Z okolic restauracji Souk Al Bahar zrobisz zdjęcie wieżowcowi w otoczeniu Dubai Fountain. • Idealnym miejscem na uchwycenie najwyższego budynku świata jest dach restauracji 40 Kong, położonej w H Hotelu przy Sheikh Zayed Road oraz tarasy restauracji Morimoto znajdującej się w Renaissance Downtown Hotel Dubai, Treehouse w Taj Dubai oraz The Backyard w Steigenberger Hotel Business Bay Dubai.

Zachody słońca

Tętniące życiem miasto

Nad wodą

Kawiarnie i restauracje

Efektowne zdjęcia zrobisz również w dubajskich kawiarniach i restauracjach. Miłośnicy ciekawych wystrojów wnętrz powinni odwiedzić kawiarnię Tania’s Teahouse’s, restaurację Flamingo Room by Tashas o łososiowo-różowym wnętrzu, inspirowanym londyńskim klimatem oraz przeszkloną restaurację The London Project. Zwolennicy dobrej kuchni i fotografowania posiłków powinni udać się do indyjskich restauracji Carnival by Tresind, Bombay Bungalow oraz Little Miss India. Ciekawą propozycją jest ekstrawagancka kawiarnia Farzi Café. Miłośnicy food tracków koniecznie muszą odwiedzić Last Exit, które są ostatnimi punktami gastronomicznymi przed wjazdem na pustynię.