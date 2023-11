Idealne miasto na wyjazd jesienią. "Ceny niższe niż w sezonie. Bardzo polecam"

Listopad to czas, kiedy polska pogoda nie rozpieszcza, a niskie temperatury i deszcze potrafią wprowadzić w iście depresyjny nastrój. Idealnym miejscem na ucieczkę od szarugi jest Rzym, który odwiedziła dziennikarka WP Turystyka, Iwona Kołczańska. - W sezonie zawsze są koszmarne kolejki, do tego dochodzą upały, dlatego zwiedzanie robi się mniej przyjemne. Natomiast w listopadzie, przy 20 st. C jest to super opcja - przyznała w programie "Newsroom WP". Inną zaletą jesiennych wyjazdów są niższe ceny. - Dodatkowo teraz jest totalnie włosko, dzięki dużej liczbie lokalnych turystów - dodała.