Idealne miejsce na ostatni weekend wakacji. "Nie ma tutaj paragonów grozy"

Przed nami ostatni weekend wakacji. Monika Sikorska, dziennikarka Wirtualnej Polski opowiadała w programie "Newsroom WP" o tym, gdzie i jak można go spędzić. Zachęcała do przyjazdu na Wyspę Sobieszewską, na której można odpocząć w ciszy i z dala od tłumów. – Turyści wyjeżdżają stąd zachwyceni. A to dlatego, że Wyspa Sobieszewska jest takim zakątkiem Gdańska, który cały czas pozostaje dziki, spokojny i co najważniejsze niezadeptany przez turystów - mówiła. Dziennikarka wspomniała także, że na wyspie znajdują się dwa rezerwaty przyrody, które sprzyjają długim spacerom i obcowaniu z naturą. Do przyjazdu zachęcają również przystępne ceny, które nie wywołują słynnych paragonów grozy.

