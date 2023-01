Idealny kierunek na ucieczkę przed zimą. Nie brakuje tam atrakcji dla dzieci

Dzięki bezpośrednim połączeniom Ryanaira z Krakowa możemy dolecieć z Polski nie tylko do izraelskiego Tel Awiwu, ale i Ejlatu położonego na południu kraju. Ceny biletów zaczynają się już od 95 zł w jedną stronę. To miejsce idealne na ucieczkę przed zimą, bo panują tam teraz temperatury powyżej 20 st. C. Kierunek ten przypadnie do gustu przede wszystkim miłośnikom aktywnego wypoczynku, ale często wybierają go też rodziny z dziećmi. Jak mówiła w programie "Newsroom WP" Hanna Szczypiór z WP Turystyka, na najmłodszych czeka tam wiele atrakcji, m.in. oceanarium, zatoka z delfinami czy możliwość podziwiania rafy koralowej podczas snorkelingu. - Turyści, których tutaj spotykam, to w większości są rodziny podróżujące z dziećmi - podsumowała dziennikarka.