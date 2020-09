Idziesz na wycieczkę, a boisz się kleszczy? Długie spodnie dresowe to świetny pomysł

Gdy nadchodzą letnie dni, w polskich lasach często można natknąć się na kleszcze. Niestety, w wielu przypadkach odkrywamy je już po powrocie, wbite w naszą skórę. Sam proces ich usuwania nie jest przyjemny, ale ich ugryzienie wiąże się również z realnym zagrożeniem. Owady te przenoszą krętki Borellia, mogących przyczynić się do rozwinięcia w organizmie groźnej dla zdrowia boreliozy. Szybkie rozpoznanie choroby i odpowiednio zastosowana antybiotykoterapia zwiększają szanse kompletnego wyleczenia. Nie zawsze jest to jednak możliwe – zwłaszcza jeśli kleszcz znalazł się na przykład pod pachami czy na owłosionej skórze głowy.

Ochrona przed kleszczami – jak się bronić?

Przed wyruszeniem do lasu można oczywiście zastosować odpowiednie środki odstraszające insekty, ale ta strategia nie zawsze jest skuteczna. Najłatwiejszym sposobem na ochronę, najlepiej w połączeniu z ich stosowaniem, jest zakrycie jak największej powierzchni ciała. Oczywiście w miarę rozsądku – upalne lato może dawać się we znaki. Jednak zakrycie nóg i ramion długimi nogawkami oraz rękawami może uchronić Cię przed ugryzieniem, podobnie jak nałożenie nakrycia głowy. Kleszcze lgną do ciepłych miejsc, dlatego często można znaleźć je w zagłębieniach skóry – pod pachami, w pachwinach, w okolicach klatki piersiowej czy za uszami. Ochrona tych miejsc to podstawa profilaktyki.