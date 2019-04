Idziesz w góry? Podkuj buty!

Podstawą ekwipunku każdego amatora górskich wypraw są buty. To od ich wyboru zaczynamy, jeśli pragniemy przygotować się do wędrówki i zapewnić sobie odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Nasze buty szczególnie zimą narażone są na działanie niekorzystnych czynników, do których zaliczyć musimy nie tylko śnieg czy deszcz, ale przede wszystkim kontakt ze skałą i kamieniami oraz narażenie obuwia na tarcie.

Zwłaszcza zimą będziemy oczekiwać od niego wytrzymałości i wodoodporności. Z tego względu tak ważne jest, aby stale utrzymywać buty w odpowiednim stanie – niezależnie od tego, czy będą nam służyć podczas najbardziej wymagających wypraw, czy też jedynie w trakcie krótkich spacerów po bezpiecznym terenie. Starając się zachować buty w możliwie najlepszej kondycji, powinniśmy zainwestować w odpowiednie środki do konserwacji. Ułatwią one pielęgnację obuwia oraz sprawią, że będzie nam ono służyło przez długie lata.

Na czym polega impregnacja obuwia?

Jeżeli zauważmy, że nasze buty z łatwością nasiąkają wodą, choć wcześniej tego nie czyniły, powinniśmy jak najszybciej zająć się ich impregnacją. Impregnacja polegać będzie na nasyceniu zewnętrznej powłoki obuwia odpowiednimi substancjami, które zwiększą wodoodporność materiału. Na zakonserwowanej powierzchni woda powinna zostawiać jedynie niewielkich rozmiarów krople. Przed zastosowaniem impregnatu ważne jest także dokładne oczyszczenie butów, które ułatwi prawidłowe wchłanianie się substancji impregnującej. Należy przy tym pamiętać, że żadne, nawet najlepsze środki do czyszczenia butów i ich impregnacji nie zdadzą się na nic, jeżeli nasze obuwie nie będzie solidne i dobrze wykonane. Bogaty wybór wytrzymałego obuwia górskiego i nie tylko znaleźć można w sklepie Taternik.pl.

Czym kierować się przy wyborze środków do konserwacji? Wybierając preparat do butów, musimy zastanowić się nad kilkoma czynnikami, które wpłyną na naszą ostateczną decyzję. Przede wszystkim musimy dobrać odpowiedni środek do typu materiału, z którego wykonano obuwie, po wtóre zaś wybrać taki środek, który najlepiej pogodzi potrzeby wodoszczelności oraz oddychalności butów. W zależności od tego, czy nasze buty wykonane zostały ze skóry licowej, skór szorstkich (np. nubuku) czy innych jeszcze materiałów (bardzo często warstwę zewnętrzną buta uzupełniają materiałowe wstawki) wybór środka do pielęgnacji będzie różny. W przypadku obuwia ze skóry gładkiej możemy wybierać pomiędzy woskami, pastami i olejami przeznaczonymi do skóry licowej. Przed kupnem impregnatu warto jednak zwrócić uwagę na obecność membrany w konkretnych modelach butów, bowiem od jej obecności zależy specyfika produktu.

Jeżeli poszukujemy wysokiej jakości preparatu do skóry szorstkiej, powinniśmy przede wszystkim zdecydować, czy bardziej zależy nam na wizualnej atrakcyjności butów czy na ich funkcjonalności.

Jeśli nasze buty nie posiadają membran, możemy wybrać wosk lub olej, który zapewni wodoszczelność, ale równocześnie ograniczy właściwości oddychające i zmieni dotychczasowy kolor materiału. Poprawę wodoszczelności i jednoczesne zachowanie prawidłowego przepływu powietrza zapewnią impregnaty w sprayu, które stworzono specjalnie z myślą o pielęgnacji skóry szorstkiej. W przypadku obuwia ze skóry szorstkiej z membraną, wystarczy zastosować środek impregnujący odpowiadający właściwościom buta – są to zazwyczaj specjalne impregnaty w sprayu lub aplikatory z gąbką. Najczęściej też, o czym warto pamiętać, producenci określają jakie środki do konserwacji w danym przypadku wybrać. W ten sposób wybór staje się znacznie ułatwiony.