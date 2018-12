Ile będzie kosztować ubezpieczenie samochodu w 2019 roku?

Zastanawiasz się, ile zapłacisz za ubezpieczenie samochodu w 2019 roku? Dobrze, że myślisz o tym zawczasu, bo prawdopodobnie szykują się podwyżki cen. O ile wzrośnie cena obowiązkowej polisy OC w przyszłym roku? Ile będzie kosztować OC 2019? Sprawdzamy!

Zakup polisy auta nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy – zarówno dla Ciebie, jak i Twojego portfela. Jest to wydatek rzędu kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych. Na wysokość ceny ubezpieczenia samochodu wpływa wiele czynników, m.in. wiek, miejsce zamieszkania i staż kierowcy, model i marka samochodu, pojemność silnika czy liczba posiadanych zniżek, a także oferta ubezpieczyciela. Dlatego zawsze przed zakupem ubezpieczenia pojazdu warto skorzystać z kalkulatora OC i AC, by porównać wysokość składki z różnych towarzystw ubezpieczeniowych.