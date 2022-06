Ile kosztują wakacje w Chorwacji? "Można się zamknąć w 7 tys. zł"

Chorwacja kusi turystów pięknymi plażami i pewną pogodą. Nic dziwnego, że jej popularność nie spada. Ile kosztują takie wakacje? Oczywiście, kwota jaką przeznaczymy na wakacje jest kwestią indywidualną, ale zdaniem dziennikarki WP Turystyka Iwony Kołczańskiej, czteroosobowa rodzina na tydzień wyda ok. 7 tys. zł. - Rzeczywiście dojazd trochę kosztuje. Paliwo to jedno, ale są jeszcze winiety po drodze [...] Około 2 tys. zł musimy liczyć za dojazd. Natomiast co do noclegów, to wiadomo rozrzut cenowy jest duży. Możemy wybrać hotel, który jest drogi, ale możemy też spędzić tydzień bardziej budżetowo, za 1,5 tys. zł - tłumaczy. Jak dodaje, koszt obiadu w restauracji dla czteroosobowej rodziny to ok. 200 zł, co przy tygodniowym pobycie da 1,4 tys. zł.

Rozwiń