Indonezja. Policjant omyłkowo zaatakował tajnych funkcjonariuszy

W Indonezji w ostatnich tygodniach kilkukrotnie dochodziło do starć demonstrantów z policją. Używany był gaz łzawiący i armatki wodne. Na ulicach miast - przede wszystkim w stolicy, Dżakarcie, w której koncentrowały się protesty - pojawiło się tysiące policjantów, w tym część w strojach cywilnych.

Policjanci zaatakowani przez... policjanta

W czasie demonstracji umundurowani funkcjonariusze zazwyczaj wiedzą, którzy to "tajniacy" – są najczęściej charakterystycznie ubrani. Jednak wcześniejsze ustalenia nie zawsze się sprawdzają. Jako przykład można podać sytuację, która miała miejsce w mieście Jambi, o czym informują indonezyjskie media.

Na poniższym wideo można zobaczyć, jak policjant ubrany w mundur bojowy uderzył kilka razy pałką mężczyznę w zielonej kurtce. Inny uczestnik protestu - także stróż prawa, ubrany w szarą bluzę z kapturem - zaczął krzyczeć "nie bij go! On jest policjantem!", po czym sam został chwilę później zaatakowany przez funkcjonariusza. Udało mu się wyswobodzić dzięki kopniakowi i pomocy kolegów.

Rzecznik prasowy policji w Jambi, Kuswahyudi Tresnadi, potwierdził autentyczność filmu, ale zaprzeczył, aby jeden z mężczyzn był oficerem. "To był student, który został zatrzymany, ponieważ dopuścił się aktu przemocy" – przekazał rzecznik w rozmowie z "The Jakarta Post". Innego zdania są świadkowie tego zdarzenia i nie mają wątpliwości, że policja zwyczajnie nie chce się przyznać, że doszło do niezręcznej sytuacji.