Islandzka linia poszukuje w Polsce pracowników. Zarobki robią wrażenie

Przewoźnik Icelandair poszukuje w Polsce pracowników. Chce zatrudnić osoby do m.in. załadunku bagaży, cateringu oraz sprzątania. Wymagania są niewielkie, a pensja robi wrażenie.

Zainteresowani pracą muszą mieć ukończone 19 lub 20 lat (w zależności od stanowiska), prawo jazdy oraz ważny paszport. Konieczna jest również znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Minimalna pensja miesięczna zaproponowana przez linię Icelandair to 270 tys. koron islandzkich netto, czyli ok. 9 tys. zł. Choć na Islandii nie są to spektakularne zarobki, to biorąc pod uwagę niewielkie wymagania, jest to atrakcyjna oferta.