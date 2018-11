Itaka odkrywa Lato 2019. Black Friday Weekend do -60 proc.!

Przed nami wyjątkowy weekend – tylko teraz rezerwując wycieczkę w Biurze Podróży ITAKA, możemy zapłacić aż o 60 proc. mniej od ceny podstawowej. Oferta na lato 2019 jest już dostępna.

Wakacje na ciepłych wyspach

W przyszłym roku wśród popularnych kierunków turystycznych będą dominowały te, które zawiodą podróżnych na wyspy. Okazuje się, że by wypocząć, potrzebujemy dość ograniczonej przestrzeni. Tym, czego niewątpliwie będziemy szukać, okaże się słońce, dlatego jak co roku, tak i tym razem będą dominowały kierunki południowe. Jednak o ile do tej pory wybieraliśmy głównie Basen Morza Śródziemnego, w nadchodzącym sezonie przychylnym okiem popatrzymy także na wyspy położone u wybrzeży Afryki.

Wyspy afrykańskie

Zanzibar – to właśnie tu można przejść suchą stopą po dnie oceanu. Tę niezwykłą możliwość wyspa zawdzięcza intensywnym pływom – przy odpływie ocean cofa się aż o kilkanaście metrów. Turyści wypatrują tej chwili niemal tak samo, jak zachodu słońca. To tu rośnie przysłowiowy pieprz. Na wyspie znajdują się bowiem plantacje przypraw. Tradycyjnego hotelu nie uświadczymy. Za nocleg musi nam posłużyć afrykańska, kryta strzechą, chata.

Nosy Be – maleńka wysepka na Oceanie Indyjskim, położona osiem kilometrów od wybrzeża Madagaskaru, często jest z nim utożsamiana. Bez fałszywej skromności może kandydować do miana miniaturowego raju na Ziemi. Luksusowe hotele położone przy malowniczych plażach z dostępem do krystalicznie czystej wody, tropikalna roślinność i prawdziwie afrykańskie bezdroża.

Wyspy Zielonego Przylądka – położone kilkaset kilometrów od zachodnich wybrzeży Afryki, wyspy na Oceanie Atlantyckim w większości pokryte są wyżynami i górami, między innymi pochodzenia wulkanicznego, jednak turystów przyciągają oczywiście czyste plaże i krystaliczny ocean. Za jedną z większych atrakcji uznaje się wycieczkę łodzią ze szklanym dnem do położonych nieopodal wysp zatopionych wraków statków.

Wyspy Basenu Morza Śródziemnego

Sycylia – królowa wysp Morza Śródziemnego. Może poszczycić się nie tylko największą powierzchnią, ale także rekordowo dużą liczbą godzin słonecznych w roku. To tu znajduje się największy w Europie, wciąż czynny wulkan – Etna, oraz starożytne Syrakuzy. Mimo burzliwej historii miasta, między innymi zbombardowanego w czasie II Wojny Światowej, wciąż można tu podziwiać wiele zabytków z okresu Starożytności. Oczywiście, jak na wyspę przystało, Sycylii nie brakuje malowniczych, dobrze zagospodarowanych plaż.

Ibiza – raj dla tych, którzy kochają życie, szczególnie nocne. Kluby i dyskoteki na Ibizie czynne są do ostatniego gościa. To tu o poziom muzyki dbają najlepsi DJ-e, przez całe lato można posłuchać koncertów największych gwiazd muzyki rozrywkowej, bawić się i szaleć na całego. A dla kontrastu – Ibiza to jedno ze spokojniejszych miejsc w Europie. Jeśli chcemy zrelaksować się w spokoju na plaży, zanurkować w przejrzystej wodzie, to trzeba się udać właśnie na Ibizę.

Black Friday Itaka

W tym roku Biuro Podróży ITAKA postanowiło aktywnie przyłączyć się do tradycji świętowania Czarnego Piątku. Z tej okazji wybrane oferty zostaną przecenione nawet do 60 proc. Black Friday Weekend w Itace będzie trwał od piątku 23 listopada do niedzieli 25 listopada. To aż trzy dni na zakup wymarzonych wakacji w niewiarygodnie niskiej cenie. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.itaka.pl.

Dla spóźnialiskich – First Minute

Dla tych, którzy nie zdążą zarezerwować wakacji w ofercie Black Friday Weekend pozostaje First Minute. Rezerwując wycieczkę w pierwszym terminie, możemy liczyć między innymi na atrakcyjne upusty nawet do 40 proc., duże zniżki dla dzieci, gwarancję niezmienności ceny oraz zniżki na wycieczki lokalne. Warunkiem niezbędnym do potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie zaliczki.

