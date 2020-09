Izrael nie radzi sobie z epidemią. Wprowadził drugą blokadę w kraju

Wedle nowych przepisów, mieszkańcy Izraela są zmuszeni do pozostania w obrębie 500 m od domu (kara za złamanie przepisu wynosi 500 szekli, czyli ok. 550 zł), z wyjątkiem tych osób, które udają się do pracy (jeśli jest taka możliwość – zalecana jest praca z domu), muszą zrobić zakupy (przed wejściem do sklepu jest sprawdzana temperatura ciała) lub chcą wykonywać ćwiczenia fizyczne. Zamknięte są hotele, szkoły, muzea, teatry, kina i siłownie.