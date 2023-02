Jak działa detektor lawinowy?

Detektor jest częścią lawinowego ABC, czyli zestawu, który składa się także z sondy i łopaty. Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego wyjaśnił w programie "Newsroom WP", jak działa ten sprzęt. - Detektor to jest urządzenie, które emituje sygnał i pozwala ten sygnał w razie potrzeby znaleźć - tłumaczył. - Idąc na wycieczkę w wyższe partie gór, powinniśmy mieć cały czas ustawiony na wysyłanie sygnału. Jeżeli dojdzie do wypadku, to inni są w stanie przełączyć swoje urządzenia na tryb poszukiwania.