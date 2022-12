Jak przygotować się do podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Wycieczka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich to dla wielu polskich turystów nie lada przeżycie. Jak się przygotować do wizyty w tym kraju? Jak uważa dziennikarka Monika Sikorska, wśród turystów, którzy zastanawiają się, czy warto się tam wybrać panuje błędne przekonanie o tym, jak należy zachowywać się na miejscu. - Kultura arabska jest demonizowana - mówiła w programie "Newsroom WP" i zaznaczyła, że emiraty są przygotowane na europejskich turystów.

