Jak schudnąć na nartach?

Narciarstwo, jak każdy rodzaj sportu, pozwala na spalenie zbędnej tkanki tłuszczowej i zbudowanie masy mięśniowej. Podczas całego dnia jazdy na nartach możemy spalić nawet trzy razy tyle, ile wynosi zwykle nasze dzienne zapotrzebowanie kaloryczne!

ILE KALORII MA PIZZA?

SPOSOBY NA ZDROWY WYJAZD NARCIARSKI

Na początek zadbajcie o porządne śniadanie. Pożywne śniadanie narciarza powinno być oparte na węglowodanach złożonych, które dłużej uwalniają energię do organizmu. Pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane czy otręby stanowią idealną bazę do komponowania posiłku. Do nich możecie dodać ryby, oliwę, orzechy lub masła orzechowe, które zawierają zdrowe, nienasycone tłuszcze. Warto dołożyć również trochę białka w postaci nabiału, wspomnianych ryb lub roślin strączkowych, jeżeli jesteście na diecie roślinnej. Zapotrzebowanie kaloryczne naszego organizmu rośnie, gdy uprawiamy aktywność fizyczną, szczególnie w niskich temperaturach. Dlatego dietetycy radzą, aby zwiększyć dostarczaną podczas śniadania liczbę kalorii nawet do 600.