Jak spakować rower do samolotu?

Sezon urlopowy w pełni – to oznacza, że wielu z nas planuje dalekie podróże, które wymagają przelotu samolotem. Wśród turystów znaczne grono stanowią ci aktywni, którzy na wymarzone wakacje chcą zabrać ze sobą ukochany sprzęt sportowy, w tym rower. Zastanawiasz się, jak spakować rower do samolotu? Spieszymy z poradą.



Z rowerem na koniec świata

Dla jednych urlop to czas słodkiego lenistwa, inni nie wyobrażają sobie leżenia plackiem na plaży przed dwa tygodnie. W końcu wypoczywać można także aktywnie! Tam, gdzie nie możesz dojechać swoim jednośladem, musisz dolecieć samolotem. Nie myśl jednak, że stanowi to jakikolwiek problem. Dziś producenci akcesoriów do rowerów rozwiązują każdy, nawet najmniejszy problem związany z transportem sprzętu.

W co spakować rower? Przegląd możliwości

Wybór jest naprawdę duży - niesłabnącą popularnością cieszą się walizki na rower. Nie ma się czemu dziwić – są stosunkowo wytrzymałe, a kupić je możemy w bardzo wielu rozmiarach. Decydując się na walizkę na rower wybierasz opcję bezpieczną – spakowany tak sprzęt nie ma prawa zepsuć się podczas długiego lotu, czy nawet przez nieostrożność obsługi lotniska.

Niestety, walizka na rower ma kilka wad, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze - nie jest to tanie rozwiązanie (choć jak wiadomo, za jakość musimy odpowiednio zapłacić). Po drugie, jeśli decydujesz się tak spakować swój sprzęt, musisz liczyć się z tym, że wymiar bagażu, który możesz zabrać do samolotu drastycznie się zmniejszy. Co prawda możesz spróbować „dopchać” do rowerowej walizki kilka rzeczy więcej.

Jesteś w stanie zrezygnować z części bagażu po to, by zapakować rower bezpiecznie? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, walizka na rower to wybór dla ciebie. Polecamy zainteresować się walizką Elite Vaison - dopasowaną do rowerów szosowych i MTB, Jest to wytrzymała walizka o wadze 17 kg.

Torba-pokrowiec na rower

Kolejna propozycja na to, jak spakować sprzęt to pokrowiec na rower. Z walizką wygrywa na wielu polach – jest tańsza, lżejsza, elastyczna, a po zwinięciu zajmuje miejsca tak mało, że bez problemu przechowasz ją w szufladzie. Z drugiej strony, pokrowiec na rower zdecydowanie słabiej chroni twój sprzęt. Aby mieć pewność, że podczas przelotu nie zostanie uszkodzony, warto owinąć rower dodatkowo np. folią bąbelkową.

Jeśli szukasz dobrego pokrowca na rower, zainteresuj się modelem Zator - to propozycja dla rowerów składanych o kołach do 20 cali.

Pokrowiec czy walizka to nie wszystko

Nawet, jeśli zdecydujesz się na zakup fachowych akcesoriów do przewożenia roweru pamiętaj, że życie lubi zaskakiwać – a już na pewno na lotnisku. Obsługa często obchodzi się z bagażem pasażerów delikatnie mówiąc nieostrożnie. Poza włożeniem sprzętu do walizki czy pokrowca, zabezpiecz go dodatkowo – zadbaj o to, by wszystkie elementy były stabilnie umocowane w walizce lub pokrowcu. Dodatkowo, możesz wypchać bagaż ręcznikami, czy ubraniami, które ograniczą ruchy części oraz zapewnią i amortyzację.