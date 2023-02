Jak szukać tanich biletów lotniczych? Teraz jest idealny moment

Początek roku to doskonały czas na szukanie tanich biletów lotniczych. Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze regularne linie lotnicze, aby zapełnić swoje kalendarze na nadchodzące miesiące, oferują różnego rodzaju promocje. Druga kwestia, o której wspomniał w programie "Newsroom WP" Paweł Kunz, to możliwość regularnego sprawdzania dynamicznie zmieniających się cen przelotów w interesujących nas terminach. — Zasada wyszukiwania tanich lotów jest prosta. Musimy wyjść ze swojej strefy komfortu. Często to my musimy dopasować się do tanich biletów i daty, kiedy możemy polecieć, a nie lecieć dokładnie w tym terminie, który sobie wymarzyliśmy — podkreślił ekspert branży turystycznej.