Najnowsze Popularne Wideo + 3 lotkoronawiruslotdodomu wczoraj (18:19) Jak wyglądają powroty Polaków do kraju w trakcie epidemii? "System jest wadliwy" Klaudiusz Michalec, dziennikarz Wirtualnej Polski, przyleciał z Australii do Polski w trakcie epidemii koronawirusa. Połączenie odbyło się... Rozwiń po tym jak te wylądowałeś czy zmie … Rozwiń Transkrypcja: po tym jak te wylądowałeś czy zmierzono ci temperaturę czy jest Sprawdzono gdzie jedziesz czy wsadzono do jakiś taksówki jakiegoś autobusu który był podzielony czy po prostu wyszedłeś z samolotu i miejską do domu No i to jest właśnie kolejny kolejna wada tego systemu jak dla mnie dlatego że co do pracy służby kiedy Przyjechaliśmy już na lotnisko nie mam żadnych zastrzeżeń bo ta mierzenie temperatury przebiegało dosyć się sprawnie na szczęście Z tego co mówili mundurowi u nas nie było osoby która miałaby chociażby gorączkę no co później na osoby które na przykład były z Gdańska miały podstawiony specjalny pociągi którymi wracały do do swoich domów ale jak którym mieszkam w Warszawie zostałem Wypuszczony tak naprawdę samopas nalot i mogłem sobie robić co będę chciał czyli ja akurat Zamówiłem taksówkę wróciłem sobie taksówką do domu ale przecież mógłbym sobie pójść do kawiarni to pa bo gdziekolwiek nikt mnie nie kontrolować zaraz chyba wypełniłeś kartę ona się nim dobrze pamiętam lokalizacyjna tak to się nazywa która chciałeś poinformować gdzie będziesz gdzie będzie przebywał musiałaś zainstalować specjalną aplikację związaną z kwarantanny i i to jest już teraz w kliencie odpowiedzialnym człowiekiem więc to robisz oczywiście ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem ale wie że też Polaków że są odpowiedzialni ale możemy sobie wyobrazić taką sytuację że po prostu osoba która wyjdzie z taką z takiego pokładu może pójść gdziekolwiek na miasto oczywiście wypełniała on tą specjalną kartę tam wpisałem adres pod który przebywał ale na przykład chociażby taka aplikacja o której wy mówicie zainstalowałem tą aplikację i dosłownie 10 minut przed wejściem sprawdzałem czy mogę ją uruchomić wczoraj uruchomić nie mogłem dzisiaj okazuje się że nadal moje dane nie są tam wpisane w związku z tym ja cały czas nie mogę się zalogować do tej aplikacji żeby poinformować służby Czy jestem czy nie To teoretycznie oni mają na to czas 24 godziny ale na forum zrzeszającym Tychy te osoby które Wróciły z zagranicy wyczytałem że na przykład Jedna pani twierdzi że jest to już 5 dni i od 5 lat w Polsce i od 5 dni nie może się zalogować do aplikacji w związku z tym a przez te 5 dni też nikt jej nie odwiedził Żadna policja żadne służby w związku z tym coś do niego zapewne trafiły do sanepidu tylko tylko że z tego co też ta pani pisze ona ma zagraniczny numer telefonu a w związku z tym najwidoczniej są jakieś problemy z tym że masz zagraniczne numer telefonu no to jest twój problem z zalogowaniem się do tej aplikacji Mało tego wyskakuje cały czas jej i tak samo jak i mi ten komunikat że na razie moje dane nie sprawiły do C A trzeba pamiętać że z aplikacji mogą korzystać tylko ci którzy wypełnili te wnioski którzy są objęci tą gwarancyjną