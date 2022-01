Jaki jest Nowy Jork? Polka zdradza sekrety życia w słynnej metropolii

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się czy Nowy Jork to miasto przyjazne dzieciom albo jacy naprawdę są Nowojorczycy, koniecznie obejrzyjcie rozmowę z Magdą Żelazowską, autorką książki "Nowy Jork. Opowieści o mieście". Polka zdradza, jak wygląda codzienność w mieście, które od lat jest ikoną popkultury i marzeniem ludzi z całego świata. Choć życie nie należy tam do najłatwiejszych to z pewnością wielu mogłoby go pozazdrościć – Ułożyłam sobie życie jak na planie jakiejś komedii romantycznej – zdradza Magda w rozmowie z Moniką Sikorską z WP Turystyka.