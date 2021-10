Janów Lubelski – nowoczesny i atrakcyjny

Pan Waldemar zachęca miłośników natury i aktywnego rodzinnego wypoczynku, by będąc w Janowie Lubelskim koniecznie zajrzeli do "ZOOMU NATURY". To ponad 10-hektarowy park rekreacji nad Zalewem Janowskim. Jego sercem jest kilkusetmetrowa piaszczysta plaża. Otaczają ją ścieżki z ławeczkami i fontannami, siłownia zewnętrzna, tor kapslowy i boisko do gry w bule czyli bulodrom. Tuż obok jest super nowoczesny park linowy, park kreatywny dla małych i dużych oraz 4 laboratoria edukacyjne. Na miejscu, grzechem byłoby nie skorzystać z oferty multimedialnej, sensorycznej i ruchowej jaką dają nam poszczególne laboratoria. Możemy tu sprawdzić jak pachnie las, posłuchać odgłosów zwierząt, poznać zjawisko fotosyntezy, obserwować procesy zachodzące w elektrowni wodnej, a nawet poszybować razem z interaktywnym ptakiem. A wszystko to w otoczeniu naturalnej, zadbanej zieleni. – Zoom natury to idealne miejsce dla rodzin, dla wycieczek szkolnych, półkolonii i organizatorów urodzin – zachwala pan Waldemar. Co ciekawe to kolejne miejsce, którego bez środków unijnych nie byłoby na mapie Lubelszczyzny.