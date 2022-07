Jarmark Św. Dominika. To nie tylko święto staroci i rękodzieła

- Tanie i wygodne parkowanie podczas jarmarku jest jak najbardziej możliwe dzięki Park&Ride. Kierowcy, którzy chcą wybrać się na Jarmark św. Dominika, mogą zostawić swój samochód na parkingu P3 przy Polsat Plus Arena Gdańsk lub położonym obok AmberExpo i dojechać na miejsce specjalnym autobusem. Parking dostępny jest codziennie w godzinach od 9 do 21, a koszt to 20 zł. Specjalne autobusy będą kursować co 30 minut w godzinach otwarcia parkingu - wyjaśnia Józefowicz.