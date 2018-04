Jeden z największych parków wodnych na świecie ma być wystawiony na sprzedaż. Chcą za niego 300 mln euro

Tropical Islands, największy zadaszony park wodny, położony 60 km od stolicy Niemiec, prawdopodobnie zmieni właściciela. Padła kwota 300 mln euro.

Park rozrywki Tropical Islands położony jest w odległości ok. 60 km od Berlina i 90 km od granicy z Polską. Miejsce rodem z Karaibów mieści się w dawnej hali produkcyjnej sterowców, największym hangarze świata. Miejsce to od lat cieszy się dużą popularnością i odwiedzane jest licznie przez turystów .

Na terenie Tropical Islands znajduje się także "Laguna Bali", w której temperatura wody wynosi 32 st. C. Do zbiornika przylega grota i zjawiskowy wodospad. Wieczorem cały akwen jest podświetlony na różne kolory, co sprawia, że jest to najbardziej romantyczne miejsce w całym obiekcie.