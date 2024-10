Jedni obchodzą Halloween, a inni... dziady. "Tradycja wciąż żyje"

W Grodzisku Owidz na Kociewiu w województwie pomorskim zgromadziła się liczna grupa osób, chcąca przeżyć święto dziadów. Radosław Sawicki, dyrektor Muzeum Mitologii Słowiańskiej zdradził, na czym polegała tradycja związana z dziadami i co z nich zostało do dzisiaj. - W latach minionych okazje do integracji z przodkami były bardzo częste. Obchodzono niegdyś dziady wiosenne, które wciąż się kultywuje na terenach, na których dominuje prawosławie. Tam tradycja wciąż żyje. Odpryski dawnego kultu przodków znajdujemy także w naszej kulturze. Np. pusty talerz na wigilijnym stole. Dzisiaj mówimy, że jest dla zabłąkanego wędrowcy, kiedyś był dedykowany duszom przodków - wytłumaczył. - Kiedyś przodków karmiono i zanoszono jedzenie na cmentarze - jajka, ciasto, flaszkę wódki - dodał.